北加州台灣同鄉聯合會今天舉行第51屆年會，蔡英文總統以錄影方式致詞表示，臺灣與美國的關係不論是貿易、投資相關的談判，或是國防上的合作，都積極進行當中。她呼籲台僑在海外發揮最大的力量，大家團結打拚，讓臺灣在走向世界的路上，腳步越來越穩。

蔡英文在致詞前先跟大家拜年，祝福大家新年快樂，「好運龍總來」。她說，過去一年，臺灣與美國的關係有很多的發展，不論是貿易、投資相關的談判，或是國防上的合作，都積極進行當中。她感謝大家，過去8年跟她一起打拚，讓臺灣與美國有越來越多的交流合作。

海外僑民關心臺灣的未來，上個月總統大選，很多人回台投票，支持臺灣繼續走民主自由的路，繼續走向世界。蔡英文強調，民主、自由，就是臺灣最重要的價值。未來，臺灣會繼續與國際上的好朋友，一起守護全世界的民主自由，也為區域的和平發展做出貢獻。

她也拜託僑胞在海外發揮最大的力量，「我們團結打拚，讓臺灣在走向世界的路上，腳步越來越穩，有更好的成果」。