命理專家雨揚老師在臉書上分享2／18〜2／24的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖猴、馬、羊，其中第1名屬猴者正財、偏財進帳滿滿；第2名屬馬者事業運回溫，新點子受眾人肯定；第3名屬羊者開啟斜槓人生，可望創造更多財富收益。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：猴、馬、羊

▌鼠

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運不錯，不只能夠遵循前輩的指導與建議，還能舉一反三、迅速上手新業務，做出令人讚嘆的好成績。感情甜蜜繽紛，單身者不妨在時機成熟時向心儀對象表明心意，有望使彼此的關係更進一步；有伴者遇到特殊節日時，不妨主動準備各種驚喜，能為平凡無奇的生活增添美好情趣，有助重溫熱戀期的甜蜜。財運平平，持續投資可穩定進帳，同時也可向有投資經驗的親友請益，有助於選中其他有潛力的標的。

▌牛

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

工作運稍弱，遇到部門急需人手時，切莫消極以對，以免上司對你留下不好的印象，嚴重時甚至會讓事業前途因此受限。桃花運不錯，單身者可透過好友介紹，認識更多新對象，讓你順利覓得適合自己的良緣；有伴者不妨撥空和伴侶一起下廚，用親手製作的美味料理溫暖彼此的心和胃。財運欠佳，切莫為了投資而去增貸，以免後續周轉不靈，造成更多經濟負擔。

▌虎

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場運穩定，面對主管臨時加派的任務，能夠處變不驚地迅速調整工作的先後順序，讓業務能在期限內順利繳交。愛情運穩定，單身者雖然和心儀對象分隔兩地，但會善用通訊軟體聯繫彼此的感情，讓雙方的心始終很貼近；有伴者回到家後不妨給伴侶一個溫暖的擁抱，這不只能表達你對他的愛意，還能讓兩人的關係持續升溫。財運受阻，勿因親友煽動而貿然投資不了解的標的，以免造成財務上的虧損。

▌兔

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運尚可，可能因同事請假或臨時的人事異動，意外打亂你的工作節奏，建議保持一顆彈性的心，將有助迎接各種人事物的挑戰。感情運低迷，單身者和心儀對象的感情容易因話題結束而逐漸淡掉，建議主動開啟新話題，才有助推進彼此的關係；有伴者容易因伴侶的無心舉動而感到患得患失，難以走出精神內耗的困境。財運小吉，從事業務或開店做生意的人，只要積極維繫和客戶的關係，就能提高客戶的忠誠度，讓你賺進更多業績。

▌龍

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作運順遂，對於每項任務都全力以赴的你，是長官心中不可或缺的得力大將，你的專業素養與責任感將為你迎來升遷加薪的機會。愛情運普通，單身者可多參加家族聚會，有望透過親戚的介紹，結識符合自身喜好的對象；有伴者不妨在睡前和伴侶進行深度交流，透過分享各自的心情，將有助加深對彼此的了解，讓關係更加穩固。財運平穩，之前套牢的標的如果突然解套，應盡早處理，以免再度套牢。

▌蛇

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職場運穩健，能夠輕鬆上手困難的業務，甚至帶領學習力較慢的同事一起往前邁進，懂得共享榮耀的心態將受到上級讚揚，為你的職場之路鋪墊美好前景。桃花能量豐沛，單身者可趁休假日外出走走，有望結識來自各地的新朋友，拓展自己的人脈；有伴者不妨多帶伴侶參加朋友聚會，讓熱鬧的氛圍為生活增添色彩。財運上揚，可多參加與理財有關的講座，將能收穫滿滿的理財知識，有助順利拓展你的財富版圖。

▌馬

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運回溫，可在執行業務時多嘗試新的想法與方向，只要盡情發揮你獨特的創意，就能受到眾人的肯定與支持。愛情運美滿，單身者可嘗試用手寫卡片傳遞你的心意，能讓心儀對象感受到你的用心和真誠；有伴者不妨邀伴侶一起去看電影，讓藝文活動為生活增添更多情趣。財運高漲，有業績需求或經營個人品牌者，有望在親友的幫助下順利開拓不少客源，讓你的收益水漲船高。

▌羊

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

工作如日中天，憑藉高超的交際手腕和應對技巧，不只順利贏得客戶對你的信任，還有望促成一樁卡關已久的合作案，讓你的表現備受高層肯定，前途一片光明。感情運平平，單身者不妨從朋友口中打探暗戀對象的興趣，有助於開啟更多新話題，迅速拉近兩人的關係；有伴者不妨帶家人出外旅遊或踏青，享受家人團聚的幸福時光。財庫豐收，如果有考慮經營副業，將有望收到長輩給予的紅包或資金贊助，讓你順利開啟斜槓人生，創造更多財富收益。

▌猴

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

職場能見度大增，當部門與合作廠商缺乏溝通橋梁時，不妨向主管毛遂自薦，有望因此獲得廠商的好感，順利簽下雙贏的合約。愛情運高漲，單身者可趁休假時改變造型，如果將照片分享至網路平台，將能獲得親友圈的一致好評；有伴者可主動參加伴侶與同事或朋友的聚會，能讓彼此的生活圈更有交集。財氣滿滿，正財有望加薪成功，持續投資的標的也能在此時有美好的收穫，讓你正財、偏財通通進帳滿滿。

▌雞

事業★★ 愛情★★ 財運★

工作運下滑，你所堅持的原則不被同事和下屬理解，反而遭到非議，建議放下身段了解其他人的想法，以免困境加劇。桃花能量匱乏，單身者一心只想衝刺事業，無心經營感情，較難脫離單身生活；有伴者容易因沉迷手遊或追劇而與伴侶發生爭吵，應撥出時間與心力在對方身上，才不會讓另一半感覺備受冷落。財運低迷，容易因商家的促銷策略造成衝動購物，建議下手前三思而後行，以免後續出現財務危機。

▌狗

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業好運回溫，過去苦心經營的人際關係，終於在你需要幫助時派上用場，不僅讓你重拾話語權，更讓你得到團隊業務的主導權，重振聲威。愛情運下滑，單身者容易將自身情感隱藏起來，小心被心儀對象誤解為對自己不感興趣、以為沒機會而退出這段關係；有伴者如果和伴侶發生爭吵，切忌翻舊帳，才不會讓衝突越演越烈。財運穩定，可嘗試定期定額儲蓄，能幫助你穩定積累財富，讓帳戶的數字持續上漲。

▌豬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場鴻圖大展，能以豐富的經驗與知識，提出富有建設性的想法，此舉不只彰顯出你在專業領域的深厚造詣，更有望為公司帶來更多商機。感情運尚可，單身者可多和不同性格的朋友互動交流，將有助找到與自己默契滿分的伴侶；有伴者不妨邀伴侶一起去看夜景，凝望城市星星點點的燈火，讓浪漫的氛圍重新點燃彼此的愛火。財氣四溢，投資運強旺，先前投資的標的能得到豐厚進帳，做生意的豬寶寶也能得到滿滿訂單，生意興隆，財福豐收。