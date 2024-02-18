瘦肉精爭議！支持盧秀燕到立院備詢 謝寒冰斷言「2綠高官」將吃癟 @ChinaTimes

台中市政府驗出台糖梅花肉含瘦肉精事件，引發食安疑慮，民進黨立委林俊憲稱依《憲法》規定，可邀請台中市長盧秀燕到立院備詢。對此，國民黨立委楊瓊瓔則呼籲林俊憲書不要讀一半，要他翻翻憲法解釋，要市長立院備詢有權責的問題。楊瓊瓔也質疑，先點名發現問題的人來備詢，很難不讓人聯想到政治操作。

林俊憲16日發文提到，憲法第67條規定，「各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢」，等開議後，要盧秀燕到衛環委員會就西布特羅事件備詢，完全於法有據。對此，楊瓊瓔今（18）日在臉書點名林俊憲書不要讀一半，去翻翻大法官釋字498號解釋，裡面明確規定，地方行政團體自主、獨立，且中央地方各設有立法機關層級體制，地方公務員得衡酌到會說明之必要性，決定是否到會。

楊瓊瓔強調，台中市長負責的監督對象是台中市議會，沒有被立委質詢的義務，台中市府也已聲明，願派專業官員到立法院「說明」而非「備詢」。楊瓊瓔直言，不管是立委、各級民代或中央、地方公務體系，憲法都有劃分權限的均權原則，立委要地方首長來備詢有擴權疑慮，要謹慎再三，何況釋字寫在那邊很清楚，地方是自主衡量是否來立院。

楊瓊瓔說立委的監督對象是中央政府，這次台糖肉片瘦肉精事件，台中市府負責的就是查驗出西布特羅及公佈通報，其他像台糖、農業部以及從同批檢體也驗出西布特羅的衛福部等主管機關，都是中央政府，若立委們對於中央部會的調查狀況一聲不吭，然後先點名發現問題的人來備詢，很難不讓人聯想到政治操作。