台糖梅花肉片被台中市府檢出瘦肉精西布特羅，引發軒然大波。台中市和衛福部食藥署以剩餘檢體複驗，7日分別宣布檢出陽性。衛福部食藥署預計下周召開專家會議，包括食品端、實驗室端、畜牧端等各領域專業人士都將出席。至於會不會請台中市府參加？食藥署表示「有規畫」，但尚未定調。

台中市衛生局2日公布國產豬肉檢出西布特羅0.002ppm，由於國內近十年從未檢出，且是老字號國營企業台糖，引發外界高度關注。但農業部表示，針對來源畜牧場豬隻血清、毛髮、飼料和同批肉品，抽檢45件樣本皆未檢出瘦肉精，引發中央及地方檢驗羅生門。

為了釐清事實，中央和地方雙軌啟動複驗，7日雙雙宣布檢出0.002ppm和0.001ppm。由於適逢春節假期，食藥署規劃年後召開專家會議。食藥署副署長林金富今天表示，正在逐一打電話詢問專家，預計下周擇期開會，包括食品安全衛生、獸醫、實驗室分析化學、畜牧場端等專家，以及行政院食安辦、衛福部、農業部人員都會出席。

至於專家會議是否會邀請台中市府人員？林金富表示，有規畫但還沒定調，但細節還需要聯絡，需視議程安排，專家是否需要台中相關人員列席。

另外，地方政府衛生局抽驗市售台糖相關豬肉產品共75件，包括25件台糖梅花肉片，以及其餘47件其他台糖豬肉產品。林金富表示，目前檢驗結果73件合格，其餘2件檢驗中。

地方政府衛生局抽驗市售台糖相關豬肉產品共75件，包括其中相同品項且同批(同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝)3件、相同品項不同批25件、其他台糖豬肉產品47件。林金富表示，目前檢驗結果為73件合格，其餘2件檢驗中。