在感情的世界裡，每個人都有自己的底線，對另一半的忠誠度要求不盡相同，《搜狐網》盤點12星座，其中3星座有感情潔癖，最受不了被情人背叛，他們忍受不了對方出軌，不容許一絲一毫的贰心。

▌處女座

處女不僅有生理潔癖，還有心理潔癖，最受不了別人的背叛，尤其是在感情方面，就是要求一心一意，對對方的要求特別高，對於處女來說，如果有人膽敢背叛自己，一輩子都不會原諒對方，兩個人相愛就是要一輩子，長長久久，幸福一生。

▌雙魚座

雙魚天生有福氣，從小受寵長大，長大後更是嬌慣，一直以來特別感性浪漫，他們是典型的浪漫主義者 ，在感情方面要求對方一心一意，最受不了背叛這件事，一旦發現情人不忠出軌，反應會變得特別極端，甚至做出一些後悔的事情。

▌摩羯座

摩羯雖然頭腦理性，但是要求感情的忠誠度很高，他們大多不太敢接近愛情，有絕對的感情潔癖，最難接受對方背叛自己，一旦被摩羯的人接受感情，一定要一心一意去愛，別辜負了他們的真心。