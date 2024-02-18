台中市政府舉辦的中台灣元宵燈會16日在中央公園開幕，主燈「台中龍賀」設於滯洪池，主燈秀震撼磅礡吸引人潮。17日晚間傳出有3名大人、1名小孩意外落水；台中市觀旅局回應表示，4人因遭推擠不慎先掉落邊坡，彼此拉手自援失敗後落水，經協助至醫護站檢傷，輕微擦傷並無大礙，均自行返家。

暱稱「jtphotoland」網友現場目睹而錄影PO上網，並表示，「僅還原事發經過，且由於當下視線不佳，無法確定落水原因，並請勿私自臆測因果」。影片中清晰可見數人從水中狼狽爬邊坡上岸。

中台灣元宵燈會17日晚間傳出有3名大人、1名小孩摔落滯洪池。台中市觀旅局昨晚第一時間澄清，僅跌落邊坡；今天進一步表示，4人均指稱因遭後方民眾推擠才不慎跌落，經現場工作人員協助至醫護站檢傷，輕微擦傷並無大礙，即自行回家。

觀旅局表示，滯洪池旁原圍設護欄立柱及網狀燈警示，事發後立即修復場域設施，並加強該區域人流管制，現場加派4名疏導人力，提高容留管制，並視現場人流控管放行；採動線單向管制，確保人員疏散通暢。