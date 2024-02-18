中台灣元宵燈會於2月16日開幕，打造首座水上機械式巨龍主燈，主燈秀更引發網論熱潮，吸引大批民眾前來賞燈。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

中台灣元宵燈會於2月16日開幕，結合各特色創意燈區，包括，童趣風、粉紅甜美風、party風，及全長達76米的巨龍主題燈，每逢周末假日吸引滿滿人潮賞燈，台中市政府觀光旅遊局估計，2天破54萬人次入園，為地方帶來觀光商機。

中台灣元宵燈以甲辰龍年為主題，結合園內滯洪池地景特色，打造首座水上機械式巨龍主燈，開幕當天單日破18萬人次入園，巨龍主燈秀更引發網論熱潮，吸引大批民眾前來賞燈。

台中市政府觀光旅遊局表示，開幕2天人潮洶湧，估計逾54萬人次觀展，為維護周邊交通順暢，市府調派大眾接駁運輸、警察及義交協勤人員及現場工作人力進行交通疏運及接駁。

觀旅局長陳美秀說，中台灣元宵燈會邀在地知名青創團隊「小蝸牛」操刀辦理文創市集，不同於以往夜市風格意象，以米白色的清新傘攤綿延布置在中央公園展區內，參加的攤商囊括了中台灣特色文創品牌。

觀旅局說，「龍 in the park」元宵燈會市集平日營運時間為下午4時至晚上9時，假日是下午3時營運，除飲食品及手作良物陶飾品、療癒植物花卉、香氛皂品蠟燭、毛孩日常用品、在地糕餅等，假日計上百攤位進駐。

為避免發生擁擠踩踏情形，中台灣元宵燈會導入大數據分析及數位管理系統，運用科技確實掌控現場人潮熱區，如遇人流擁擠情況能即時進行引導疏散及交通路口引流等配套措施，提供民眾更安全、流暢的賞燈體驗。