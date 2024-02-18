高雄火車站18日下午4時許驚傳落軌事件！據了解，此名女性為19歲，在高雄火車站第二月台跌落月台後發出撞擊聲響，讓月台嚮導發現，發現後緊急將她拉起，而因跌落造成她右邊頭部撕裂傷，右側手臂擦挫傷，意識清晰無大礙，而女子掉落原因，還有待鐵警調查釐清。

★《中時新聞網》關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。