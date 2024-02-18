高雄火車站18日下午4時許驚傳落軌事件！據了解，此名女性為19歲，在高雄火車站第二月台跌落月台後發出撞擊聲響，讓月台嚮導發現，發現後緊急將她拉起，而因跌落造成她右邊頭部撕裂傷，右側手臂擦挫傷，意識清晰無大礙，而女子掉落原因，還有待鐵警調查釐清。
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