韓國古裝動作喜劇《夜晚盛開的花》開播後在韓深受觀眾喜愛，17日播出精彩完結篇，趙與花（李荷妮飾）終於得知親兄已遇害多年及幕後真兇，最終設計大反派金相中淪為賤民，也「如願」恢復自由身離開京城，1年後與朴秀浩（李鍾元飾）浪漫重逢，秀浩一眼認出並拉下與花的面罩深情地說「既然妳重新出現在我眼前，妳就再也無法離開我的視線範圍了」，大快人心的結局讓收視衝上新高，全韓國收視率高達18.4％，與首集播出成績相比翻了2倍之多，超越《衣袖紅鑲邊》、創下韓國MBC電視台金土劇史上最高收視率的輝煌記錄，穩固李荷妮喜劇女王的地位。

李荷妮受訪提到劇中亮點是趙與花與朴秀浩在偏殿相遇的橋段，這一幕透過黑白對比展現了趙與花的2種身份，深刻呈現了角色的雙重性，還笑稱這次於產後6個月就開始拍攝動作戲真的讓自己印象深刻難忘，因為身體狀況讓自己感到不安，尤其反覆揮舞刀劍導致手腕非常痛，但如今收視創紀錄也讓一切辛苦都值得了，真心感謝觀眾再次給予喜愛和支持。此外，在眾多觀眾們的反應當中，李荷妮笑稱最難忘的反而是來自媽媽的一則訊息「這齣劇比我預想的還有趣」，由於李母是韓國知名伽倻琴演奏家，能透過古裝喜劇的方式得到媽媽肯定讓李荷妮特別開心。

李鍾元以「古裝年下男」形象深獲熟女喜愛。（friDay影音提供）

這次以「古裝年下男」形象深獲熟女喜愛的李鍾元，則在自己的IG限動秀出近期韓國劇組流行、殺青時會頒發的獎狀，而其獲獎的理由竟是因在劇中出色地詮釋了「無禮的年下男」，不僅獲得了超高人氣，也因此被賦予「守護天使」的暱稱，讓他忍不住附上一個哭笑不得的表情符號。而出道20多年首度挑戰歷史劇的李己雨也表示：「儘管是首次挑戰歷史劇，但大家給予了更多的鼓勵而非批評，這次作品讓我收穫非常多！」飾演李荷妮身邊機靈侍女「延善」的朴世賢也感性表示：「希望夫人（指趙與花）之後能自由地生活，期待能偶爾得知夫人的近況」。

《夜晚盛開的花》共12集已全數在friDay影音獨家上架中。