警方在場查扣現金、保險套等證物。（新北市淡水警分局提供／呂健豪新北傳真）

新北市淡水警分局日前網路巡邏時，發現某論壇張貼賣淫訊息，並強調「女大生」、「小隻馬」等噱頭攬客，警方多日追查，最後循線在北新路某套房查獲性交易，只是查驗賣淫的31歲泰籍女子身份時，竟發現護照上的性別欄位標示「男性」，讓在場的57歲林姓嫖客當場傻眼，警方也查扣相關證物，訊後依社維法裁罰林男，泰籍男子則移送移民署專勤隊收容，另追查幕後應召站業者。

警方表示，日前於網巡時發現某網路知名論壇上有疑似賣淫訊息的貼文，內文強調大學生、小隻馬好駕馭等字眼，並留下聯絡的line帳號，警方依據訊息連日明查暗訪，最後確認在北新路某套房有從事性交易的不法情事。

警方在上月30日下午5時許，前往套房外的樓梯間埋伏，確認房內傳出聲響，待房門開啟後，立即上前表明身份，當場查獲嫖客林男以及賣淫的泰籍「女大生」，2人面對警方盤問，坦承從事性交易，現場並有未使用保險套6個、潤滑劑1瓶、監視器鏡頭1隻、智慧門鈴1個以及不法所得2700元等，皆遭警方查扣。

另外，警方在查對身份時，意外發現眼前長髮飄逸的「女大生」，其護照上的性別竟是「男性」，林男在旁聽聞後傻眼，完全不敢置信，警方查出這名泰籍男子是去年4月持觀光簽證入境，訊後移送專勤隊收容，另依社維法裁罰林男。

淡水分局表示，應召集團於網路論壇張貼美女照片吸引男客，再透過LINE軟體私訊招攬尋芳客，後續除持續追查幕後應召站集團外，也將針對轄內旅宿業、汽車旅館及出租套房等可能從事性交易行為的場所，警方將持續規劃勤務加強臨檢查察，以淨化治安及維護良善風氣。