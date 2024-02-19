通訊軟體App已成為現代生活溝通的重要平台，一名女子認為LINE最大缺點是無法保留傳送的檔案，問是否有其他更優的通訊軟體？問題一出後，不少人推薦Discord，指使用該款App傳送檔案不會過期，還能使用大量貼圖、建立專屬頻道等，功能更廣也方便記錄生活。

原PO於《Dcard》發文指出，觀察到身邊的朋友都用LINE和親朋好友聯繫，但LINE傳送的檔案會過期，無法永久保存，聊天紀錄若沒有備份也可能會遺失，好奇大家都用什麼通訊軟體傳訊，例如Messenger、Between等。

貼文曝光，多數人表示，習慣用LINE作為主要聊天App，可預覽訊息、傳貼圖、使用記事本、相簿等功能，方便好上手。

但也有人推Discord，不僅可以聊天，還能和另一半建立專屬頻道，記錄生活大小事，也能在多人的伺服器裡使用表情、貼圖，所傳的各種檔案或圖片也不會有過期問題。