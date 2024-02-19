大學選填科系攸關畢業後的出入，一名男子詢問文組中哪個科系畢業後月薪最高？是否有年薪破百萬？眾人看了他的提問直接連想到法律系，指畢業後可從事律師、司法官、地政士等職務，以司法官來說有各種加給，月薪穩破19萬，年薪百萬不是問題。
原PO昨（18）日於PTT八卦版指出，不少人都說文組相關科系畢業，工作月薪都偏低，但他認為一定有相對高薪的文組科系，好奇問文組中最好的科系是哪一科？是否有年薪破百萬？
多數人點名法律系，指法律系要高度專業及判斷力，就業後可擔任律師、考司法官、地政士等，以司法官來說有司法官年功頂專業加給、本俸和主管等加給，月薪穩破19萬，年薪百萬不是問題；律師則若是負責金額大的訴訟官司，律師費也很可觀。
另也有人提到國貿系、外交系或企管系等，「企管所的同學每個都年薪200～300萬起跳」、「外交系，當外交官外派出路滿好的。」
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