為提升托嬰中心托育服務品質、與家長一起守護嬰幼兒，新竹縣政府評鑑轄內54家托嬰中心，14家獲評優等，日前召開次托嬰中心聯繫會議暨評鑑結果分享，會中頒發獎牌及獎狀並感謝托嬰中心及托育人員的付出，會中也宣布今年配合中央政策調整公共及準公共托育人員薪資，縣府則加碼調高體檢補助金額由700元調升至1200元。

新竹縣今年跟隨中央規定，調整公共及準公共托育人員薪資，至於體檢補助費用則從700元調高至1200元。社會處長陳欣怡表示，托育人員健康攸關小朋友的照護工作，現今物價飛升，去年即有托嬰中心評估後反映應提高健檢補助費用，社會處了解坊間體檢費用及參酌其他縣市標準，因此做了調整。

社會處於去年針對2021年底前立案的54家托嬰中心評鑑，評鑑著重行政管理、發展規畫適齡適性的教保活動、維護嬰幼兒健康的衛生保健及提供員工福利措施等。社會處組織10名以上行政、教保及衛生專業委員投入，以確認托嬰中心整體托育服務品質，給托嬰中心珍貴的實務建議，期望提供縣內幼兒安全成長的托育環境。

評鑑結果有14家獲評優等及21家獲評甲等，縣府藉由托嬰中心聯繫會議暨評鑑結果分享，感謝托嬰中心為托育品質把關，一起用心照顧嬰幼兒。托嬰中心每3年評鑑1次，社會處每年也會辦理訪視輔導、教育訓練課程及至少2次不定期稽查，去年全數托嬰中心已完成至少2次不定期稽查。