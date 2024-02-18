花蓮富里鄉稻米耕作面積約2320公頃，素有「花蓮米倉」之稱，隨水稻陸續進入分蘗盛期，若染上稻熱病且未即時防治，恐影響整體產量，富里鄉公所為此展開防治用藥補助，每公頃補助300元，每人1年1次，即日起10月止受理申請。

位在花蓮縣境最南端的富里鄉，是縣內水稻種植面積前3大鄉鎮，隨春天來臨，高溫多雨的氣候易使疫病蟲害發生，其中稻熱病為水稻常見病害，好發於3月至6月間水稻第一期。

富里鄉公所農業課指出，鄉內一期水稻已陸續進入分蘗盛期，若未及時防治葉稻熱病，進入抽穗期後，可能發展成穗稻熱病，嚴重時造成稻穗白化乾枯、水稻減產的狀況發生。

農業課接著說明，穗稻熱病主要發生於穗頸、枝梗及穀粒等部位，初期呈淡褐色或暗褐色導致組織壞死，影響整穗發育，罹病部位彎曲，嚴重時造成稻穗白化乾枯；穀粒受感染時，病斑則呈暗灰色或白色，易造成穀粒不充實或不稔，因此一旦發現葉稻熱病發展有增加趨勢，則應立即施藥。

富里鄉長江東成表示，鄉公所為保障農友收益並減輕負擔，補助防治水稻葉穗稻熱病用藥，每人每年1次，補助金額單價為每公頃300元為原則，農民2月至10月期間，可檢具發票或收據等資料至鄉公所辦理補助及核發。

鄉公所提醒，農友申請時應攜帶資料包括身分證影本、發票或收據正本、存摺封面影本、稻田土地權狀影本或水田承租契約影本（代耕者檢附代耕契約書）、藥商登錄資料；補助對象為富里鄉民，補助項目以水稻葉穗稻熱病防治用藥為限。