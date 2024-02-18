許多人都期望新的一年可以加薪，讓薪水增長的幅度跟上通膨的速度。一位在公司身兼數職、月薪3萬元的網友近日表示，他希望可以趁著即將做滿4個月，憑著對公司的貢獻，跟老闆談加薪5千元。不過許多人發現，他一周至少遲到3次以上，紛紛提醒「沒fire（開除）你就不錯了」。

原PO在PTT發文指出，他的理解能力、溝通能力、EQ曾被老闆認可，還擁有公司行政跑外務、會計對帳與美編作圖、影片剪輯、其他雜務等各種能力，「工作很雜但都有符合水準需求，做的圖文和影片幾乎是一次過」；缺點則是容易遲到，「一周會遲到3次甚至更多」，曾經他以為公司早上沒人、沒監視器而有了僥倖心態，沒想到年終時遭到老闆警告，他的獎金因為遲到縮水，未來若不改善就會要求他打卡上班。

原PO提到，他的公司位於南部，工作環境自由、同事可愛，因此不考慮離職，老闆明理能溝通，但也算得很精、很摳。由於原PO年資即將滿4個月可談調薪，老闆過年期間也曾主動提起此事，因此原PO思考了自己的優缺點後，「希望底薪能一次調漲5千（元），想請教各位前輩是否合理？」

對此，不少人紛紛回應，「一周遲到3次以上，沒fire妳就不錯了」、「因為遲到問題導致年終都縮水了很難」、「先改善遲到並且維持一陣子再談比較好，讓老闆看到你的進步」、「遲到是硬傷+1，越基層的，態度越大於能力，曾經看過業務能力好，但摸魚嚴重的被fire」。原PO則補充，自己會延緩幾個月再提加薪3千元，未來也會一邊在職一邊進修，增進自己的實力。