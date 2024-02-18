每份工作存在千百種樣態。一名網友發文指出，目前在一間診所工作已經有一段時間，而她平常僅須在櫃檯接電話、協助掛號，雖然每天需要面對來往不絕的病患，但只要動一動嘴巴，無須太多體力、勞力又或是腦力。朋友也曾過來探班，都羨慕她是百年一遇的爽缺，不過她卻忍不住吐露真心話，字裡行間藏不住無奈：「但是我卻很害怕學不到東西。」

一名女網友日前透過Dcard並以「工作輕鬆到覺得自己很廢」命題發文，稱她目前在這間診所，入職已有3、4月之久，並透露薪水只有「底薪」，有三節獎金，另按照勞基法，加班也有加班費。原PO進一步表示，工作地方是在櫃檯，而她平常僅須接電話、協助病患掛號，雖然每天需要面對很多人，「但只要靠嘴巴，不用體力跟勞力或太多腦力。」

「朋友來探班，看了都說我這是百年一遇的爽缺，但是我卻很害怕學不到東西。」原PO坦言，雖然這份工作非常輕鬆，但她卻出於「領死薪水」的考量，因此這份工作不可能幹一輩子，同時也很害怕學不到什麼東西。另外，她也透露上班雖然輕鬆，但嚴禁滑手機，老闆甚至還會透過監視畫面查看大家的工作情況。

不僅如此，原PO向網友曝光自己身高173公分、體重55公斤，而她的老闆曾強調櫃檯就是門面，除了對儀態有一定要求，上班期間也被要求穿裙子。她進一步說明，這間診所的背後金主是知名大藥廠，不太可能出現資遣問題，且裡面大部分員工相較資深，流動率很低。

最後，原PO無奈表露心聲，這份工作是她當初上門投下的履歷，但入職至今，卻越來越有罪惡感，並將自己對比身邊的友人：「看到同期的朋友，都在職場上發光發熱、在不同領域上努力奮鬥，就覺得自己好廢。」

貼文曝光後，網友紛紛留言表示：「很閒只能發呆，不能滑手機算什麼爽缺」、「聽起來好痛苦⋯還是要找點自己想做的事情做，不然底薪又不能幹嘛 真的在浪費生命」、「覺得自己廢還有救… 有時間好好充實自己，薪水有機會三級跳的」、「底薪？快換工作」。