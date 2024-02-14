台灣太古可口可樂有史以來第一位女性總經理胡玲瑄，談起職場攀升的成功之道，想起的卻是看來微不足道的小事，「我當時勤跑各大賣場，幫忙割紙箱⋯⋯，把紙箱割得又快又好！」她有點得意地說。

作為首位領軍女將，胡玲瑄是立下戰功坐上大位的。今年44歲的她，在2019年擔任公司業務暨行銷部總監時，便創下該部門史上最年經主管的紀錄，只是誰也沒料到，甫接掌重任就遇上重創消費市場的世紀大疫，但胡玲瑄就是有辦法挺住逆風。

在2019年到2022年的4年間，成為公司連續4年營收雙位數成長的重要功臣之一，讓可口可樂屹立汽水飲料龍頭地位，市占率穩居5成以上，甚至一度衝上6成。

好成績的背後，胡玲瑄還是把滿血戰力的原點，拉回到乍聽之下並不起眼的底層基本功；「用開放的心態，面對職場初期『技術類』的學習，這對日後我能做好產品銷售策略與規畫、幫客戶解決問題，都有很大的幫助，提出的方案也能更接地氣。」她說。

談起入行，胡玲瑄回憶，當年剛從成功大學企研所畢業，懷抱著喜歡與人接觸的熱情，進入了聯合利華台灣客戶發展部，從基層儲備幹部做起，在外界看來一路亮綠燈的職場路，其實是種種「不起眼小事」的細節累積。

「魔鬼藏在細節裡！」胡玲瑄把「見賢思齊」當成處世信念，「每個人都有值得我學習的地方。」秉持這樣的態度，她總是願意學、也樂意學，抓住每一個可以堆積自我能量的機會。

胡玲瑄回憶，自己30歲出頭，剛外派到上海工作時，當時的主管有個新型態行銷方案，請她協助找資料製作報告書，原本以為只是協助主管製作簡報，沒想到，這位主管最後一刻竟要求她直接披掛上陣，上台面對300位同事報告。

「更糟糕的是，在報告的前一晚，我因為水土不服發了高燒；隔天好不容易上台報告完畢，台下卻開始此起彼落的質疑。」這時，主管宛如救星般跳出來講話，但她萬萬沒想到，這位主管不是要幫她解圍，「他沒有補充說明，反而是重複其他人的意見，一起質疑我的報告內容！」

「說實話，當下我的情緒是挫折的，但冷靜想想，上司不見得是真的想讓我難看，他可能也是就事論事……長遠地看，他或許也是想給我一個歷練機會。」一連串的冷靜換位思考，讓胡玲瑄沒有花太多時間糾結在壞情緒，讓她贏得更多被提攜與幫助的機會。

年紀輕輕就獲提攜，胡玲瑄難免面臨客戶在專業上的質疑與挑戰，「所以我都會先了解一下對方的企業文化，做好自己的形象管理……若是重視資歷的保守單位，我會好幾天刻意不染髮，適度把頭髮往耳後撥，露出我的白髮，讓對方覺得我有點年紀了。」生著一副娃娃臉、但從年輕時就有「少年白」的她俏皮地說。

如果說職場生活就像一部電影，自己是電影的主角，那麼有些是貴人、有些是隊友、有些是反派，「是不是happy ending，往往取決於你的處世態度。」胡玲瑄笑著說，在職場的江湖上，總會有那麼幾個八字不合的人，「即使充分表達善意，也一定有人不喜歡你，但每當我理性看待、反求諸己後，發現問題不在我時，也會擇善堅持。」畢竟，在職場成功的道路上，總是要有被討厭的勇氣。