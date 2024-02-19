自動相機紀錄到發情的母熊有膨大的外生殖器。（林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

林業及自然保育署嘉義分署2017年至2023年在嘉義、台南山區架設自動相機進行野生動物族群動態監測，紀錄下山區物種主要分布區域和活動趨勢，包括嘉義分署阿里山工作站去年在楠梓仙溪流域進行保育調查及回收相機資料時，也幸運直擊、拍下一隻黑熊撕扯獵物、進食的珍貴畫面，為台灣野生動物保育再添難得紀錄。

自動相機拍下水鹿洗泥巴浴畫面。（林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

林業署嘉義分署在嘉義、台南山區架設自動相機進行野生動物族群動態監測長達7年，蒐集到豐富的野生動物相片，長期監測發現，樣區內以山羌相對豐富度最高、台灣獼猴次之。

林業保育署嘉義分署於嘉南山區架設自動相機長期監測族群動態，記錄到好奇的山羌發現相機鏡頭畫面。（林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義分署觀察，山羌、山羊、野豬、鼬獾、白鼻心及台灣獼猴等物種廣泛分布於低海拔到高海拔樣點；黑熊、黃喉貂、黃鼠狼及水鹿則主要分布在中高海拔，但黃喉貂及水鹿有往低海拔擴散的現象；麝香貓、食蟹獴及穿山甲則以中低海拔分布為主。

自動相機常拍攝到羽色華麗的藍腹鷴。（林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

黑熊監測計畫記錄到2隻小熊現蹤。（林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義分署表示，2021至2023年各物種族群變動大多維持穩定，鼬獾、食蟹獴及麝香貓有緩慢上升趨勢，至於狩獵自主管理計畫針對主要狩獵的哺乳動物山羌、水鹿、野豬和山羊族群進行監測，自2017年至2023年監測也觀察到，並未發現有族群下降趨勢，顯示目前原住民申請的狩獵利用對野生動物族群尚不造成影響。

目前山林中的野生動物採紅外線自動相機監測，設定秒數即可自動拍攝，且以照片為主，以推持長時間運作日夜拍攝，紀錄動物多元的自然活動情況，包括水鹿洗泥巴浴，晚上坐臥休息、黃喉貂飲水、野豬群覓食等，也有好奇山羌發現相機而凝視鏡頭的畫面，除哺乳動物，相機也捕捉到不少鳥類，以藍腹鷴較為常見，較特別的是拍到1張黑枕藍鶲振翅飛翔的畫面。

另外，黑熊監測計畫也曾拍攝到發情的母熊，長期監測樣區則是首次拍攝到2隻小熊跟在母熊身後活動的相片，嘉義分署阿里山工作站去年在楠梓仙溪流域進行保育調查及回收相機資料時直擊黑熊覓食。

林業署表示，自動相機監測除可用來評估動物族群趨勢、擬定保育策略，有趣的自動相機照片也是推廣野生動物保育的良好素材，讓民眾能多加認識及瞭解山林間的野生動物，並且關注野生動物的保育，進一步呼籲，民眾在野外發現野生動物時，應遵守三不原則「不接觸」、「不干擾」、「不餵食」，並且落實無痕山林原則帶走廚餘垃圾，維持及保護野生動物天然棲息環境。