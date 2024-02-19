新北市土城區永安街巷內於17日下午1時許發生火災，鄰居表示在家中聽到隔壁鄰居屋內傳來住宅用火災警報器的聲音。（新北市消防局第五大隊提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市土城區永安街巷內一棟5層樓民宅於17日下午1時許發生火災，現場大量濃煙竄出，救災救護指揮中心立刻調派消防車輛前往搶救，頂埔消防分隊抵達現場並破門，發現為廚房內的雜物起火，立即佈水線搶救，鄰居表示，在家中聽到隔壁鄰居屋內傳來住宅用火災警報器的聲音，出門查看才發現是火災。

消防人員到場後，建築物後方陽台不斷有火舌竄出，內部傳出陣陣住宅用火災警報器鈴聲，火勢約莫12分鐘後熄滅，屋主返家後表示，屋內的住宅用火災警報器，為2021年消防局到府安裝的，沒想到在這場火災中發揮功效。

消防局第五大隊大隊長鍾世銘表示，凡居住在本市，建築物總樓層高為5樓以下之公寓、透天厝住宅，未曾向本市相關單位申請裝設住宅用火災警報器者，皆可向鄰近消防分隊申請1顆住宅用火災警報器，亦可自行購置，當正確安裝後，可於火災發生初期，即時發出警報，提醒民眾盡早逃生及應變。