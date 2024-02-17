狗是人類最好的朋友！新北市樹林一名周姓飼主，養了一條9歲米克斯黑皮，去年2月凌晨，家中瓦斯管線外露釀火警。周偉接受《中時新聞網》訪問「若再晚30秒，應不在人世間了...」此外，他淚謝愛犬「黑皮是我這一生的恩人，會用餘生好好照顧牠」。

獨/深夜氣爆陷火海再晚30秒... 他淚謝「救命愛犬」：我應不在人間了

時間重回2023年2月19號，凌晨3點多，當眾人紛紛進入夢鄉時，平時活潑、好動，9歲大的黑皮，大半夜沒有異狀是不會亂叫的。而周先生家中裝有氣密窗，養了9年的黑皮，當晚突然一陣狂吠，引起他高度警覺。

周先生與9歲米克斯感情相當好。(游定剛拍攝)

去年2月19號，周先生家中廚房瓦斯管線外露釀火災。(游定剛拍攝)

黑皮對著後門激烈狂吠，周先生打開門眼前震撼一幕、睡意全沒了，「廚房陷入一片火海，看著前方卻發現，液態桶裝瓦斯管路脫落，地上全都是火」。黃金救援分秒必爭，周先生第一直覺衝去把瓦斯關起來，趕緊將一旁易燃物撲滅，所幸火勢並未蔓延開來。

周先生家中廚房至今留有燒焦痕跡。(游定剛拍攝)

回想事發當時，周先生仍餘悸猶存地說，「若再晚30秒的話...我可能就不在人世間了」。鬼門關前走一遭，這也讓周先生有了人生最大體悟，「生命就在一瞬間，與其每天盲目賺錢，倒不如做些有意義的事」。而周先生相當感激黑皮，「謝謝你長久陪伴、守護我，也因有你，我才有辦法繼續活在世界上，你的餘生，我會好好照顧你」。