農曆年前強勢的折疊手機概念股富世達(6805)、兆利(3548)、新日興(3376)同步收低，新日興及富世達股價以跌停板作收，強勢股漲多拉回，資金轉向點火落後補漲股，鉅邁(8435)、創業家(8477)、鑫科(3663)、合正(5381)、信音(6126)、建通(2460)、蔚華科(3055)、均華(6640)、東和(1414)、旭然(4556)、揚智(3041)、宏捷科(8086)、永捷(4714)、熒茂(4729)、聯昌(2431)、永崴投控(3712)、光聖(6442)、鼎基(6585)及弘憶股(3312)相伴攜手漲停，帶動台股指數開低收紅，成交量則因追高意願不足略為萎縮，終場加權股價指數約18635.8點，上漲28.55點，成交量為3674.82億元；OTC指數為245.11點，上漲1點，成交量為1146.7億元。

今天上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲3.16%，其次是電機類股及光電類股，分別上漲1.84%及1.68%；表現較差者為電腦設備類股、半導體類股及紡織類股，其中電腦週邊類股下跌1.47%，半導體類股下跌0.52%，資訊服務類股小跌0.07%；上櫃部分，表現最佳為化工類股、上漲2.2%，表現最差為文創類股、下跌1.15%。

就技術面來看，今天台股在美股漲多拉回，且AI股漲多拉回下，指數開低，不過逢低買盤不弱，盤中指數翻紅，終場上漲28.55點，以18635.8點作收。元富投顧總經理鄭文賢表示，台股新春開紅盤2月15日跳空突破，缺口位置在18115-18550點，此缺口位置剛好是周線大底的突破位置，以型態觀點來看，這缺口相當重要，有機會成為強而有力的突破缺口。搭配台股四大金剛台積電、聯發科、大立光和富邦金也呈現周線大底格局，未來大盤18500點將成重要支撐，未跌破前都是強勢。

復華高成長基金經理人羅淮億表示，台股龍年開紅盤首周大漲作收，儘管部分指標股及AI概念題材短線漲多出現震盪，不過預期半導體供應鏈、其他產業供應鏈之庫存調整結束，庫存在農曆年後可望陸續回補，加上景氣開始回升、AI需求與趨勢明確，將持續挹注基本面動能，並吸引資金回流台股，因此對台股後市表現並不看淡，若遇市場回檔可持續留意報導體、AI PC及伺服器等業績受惠題材個股，以及隨各大廠紛紛投入研發AI晶片受惠的IC設計產業供應鏈。

鄭文賢表示，短線新台幣走勢和外資加碼力道，應該是本波指數的重要觀察；台股短線雖上上下下，但指數中期仍看好，持續盤堅看法不變，目前主輪動產業，以半導體族群為主，包括晶圓代工、IC設計、AI伺服器和矽智財等；熱門次產業輪動，包括軸承、重電、AI PC、光通訊、散熱、電子五哥等。