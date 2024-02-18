「2024年將是聯發科下一階段成長的開始。」聯發科執行長蔡力行在2023年第4季法說會開場時，拋出了這個訊息。

根據《財訊》雙週刊報導，這一天，聯發科不只宣告第4季表現重返成長軌道，營收較上一季成長，也較2022年同期增加近兩成；更宣布重啟共同營運長制，由總經理陳冠州和財務長顧大為共同擔任營運長角色。這一次的高階人事調整和法說會中公布的內容顯示，聯發科正準備大力抓住AI帶來的機會，搶食從端到雲的AI商機。

從這一季法說會的內容可見，手機晶片仍是聯發科最重要的營運及成長來源，手機部門帶進的營收在這一季占聯發科營收64%，較前一季成長53%。蔡力行表示，主要來自新AI手機晶片天璣9300晶片的成功，因此，聯發科手機旗艦晶片年營收成長七成，超過十億美元。

外界觀察，聯發科大膽採用全大核晶片設計，表現超過市場預期，這款AI晶片因此讓OPPO等合作夥伴可以在手機上提供生成式AI服務。蔡力行也預期，手機晶片2024年第一季帶進的收入，在強勁拉貨潮後，二四年第一季將較前一季小幅下滑。

聯發科第二大營收來源是用於智慧終端的晶片，如電視、平板和Wi-Fi用的晶片，這個部門在第4季占聯發科營收3成，但帶進的營收較第3季下滑19%，主要因為電視客戶在增加庫存之後開始減少下單。第3大部門是電源管理晶片，這個部門在第4季占聯發科6%營收，金額並較上一季成長1%，蔡力行透露特別是資料中心需要的電源IC，需求相當強勁。

由於手機仍是聯發科最重要的營收來源，若是手機晶片市場因為地緣政治出現劇烈變化，也會牽動聯發科營運。但從另一個角度看，AI和電動車正在形成一個快速成長的平台，聯發科如果抓住機會，就能把手上的各種晶片結合AI，再創造一個新市場。

蔡力行透露，許多新產品將在2025年開始量產，例如企業用的ASIC晶片，聯發科擁有128G和224G的SerDes IP（序列器矽智財），這項技術可滿足超高速傳輸資訊需求，是建構AI資料中心的關鍵技術。《財訊》雙週刊指出，這一次，聯發科表明將用來爭取企業用的ASIC市場，結合手上的電源管理晶片及高階製程設計能力，搶攻企業的AI需求。

文章來源：財訊雙週刊