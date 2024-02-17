韓國天王Rain（鄭智薰）出道超過19年，在歌唱、戲劇和製作方面都很有才華，是個超級全能的藝人，更在2017年和女神金泰希結婚，先後生下兩個可愛女兒，家庭生活幸福美滿。最近Rain個人頻道最新影片中，被好友發現沒戴婚戒，他理直氣壯表示，「全大韓民國都知道我結婚了」，笑暈全場。

Rain與金泰希結婚震撼全韓國，尤其兩人沒有世紀婚禮，選擇低調完婚，獲得外界一致好評，婚後兩人依舊各自在演藝圈努力，偶爾還會合作拍廣告，但彼此其實鮮少公開談論家庭生活；最近Rain在個人頻道節目中，與歌手KCM拜訪新婚的製作人家，3位大男人談話造成熱議。

Rain被發現沒戴婚戒，理直氣壯說全韓國都知道他結婚了。（圖／摘自시즌비시즌 Season B Season YouTube）

原來Rain在聊天過程中，發現KCM與製作人明明都結婚，怎麼都沒有戴婚戒，好奇詢問後，反被眾人注意到他也沒有戴著與金泰希的婚戒；沒想到Rain一臉理直氣壯地說，「全大韓民國的人都知道我結婚了，我幹麼還要戴戒指？」現場眾人被他的誠實反應都笑到不行。

其實Rain多年前上節目就沒有戴著婚戒，當時也引起主持人懷疑是不是與金泰希發生什麼事情，但他卻深情表示，希望將工作與家裡的隱私分得乾淨，避免有人受傷，才讓大家知道他其實是想要保護金泰希，也感動不少人。