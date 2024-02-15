女人何苦為難女人！有人妻在網上抱怨，婚前婆婆曾說「家裡很開明，沒有什麼傳宗接代的壓力」，但沒想到，結婚後卻變了樣，還沒有小孩時，婆婆卻有意無意的說「親戚朋友家的小孩好可愛、覺得家裡好冷清」，她生了女兒後，又被婆婆暗示要生兒子，但她努力備孕，肚子仍無消息，反被婆婆講閒話「我家那個是『不會下蛋的母雞』，等了兩年結果還是女的，也不知道什麼時候才抱得到孫」。

一名人妻在「Dcard」發文，她提到結婚前婆婆曾說「家裡很開明，沒有什麼傳宗接代的壓力」，但她結婚之後，發現整個情況都變了，她指出結婚不到半年時，婆婆就開始有意無意的說「親戚朋友家的小孩好可愛、覺得家裡好冷清」，但她因為不容易受孕，加上婆婆的一席話感到壓力越來越大。

然而，在人妻的努力之下，終於懷上了女兒，但婆婆得知後，竟面有難色的說「這樣喔...啊你們有考慮再生第二胎嗎？」，於是，她在女兒1歲後，又開始備孕，但肚子仍沒有消息，直到除夕那天，她經過婆婆的房門口時，無意聽見婆婆用台語講著電話說「沒像你那麼有福氣啦，我家那個是『不會下蛋的母雞』，等了兩年結果還是女的，也不知道什麼時候才抱得到孫」。

人妻聽完這些話，不禁流下眼淚，並認為自己已經很努力，但還是被婆婆講出「惡毒的話語傷人」，讓她PO網求問網友「傳宗接代真的那麼重要嗎？」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「我是妳我就直接在房門外大哭，最好就順勢都不用回婆家了」、「婆婆也沒辦法下蛋了，就不要太介意她的話啦」、「笑著跟她說：我不是雞，妳是嗎？那妳會下蛋嗎？」、「能講出這種話的婆婆沒什麼需要尊重欸，是我當天立馬走人，從此不聯絡」、「為何女人總是為難女人」。