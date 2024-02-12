24歲于齊薇是方文琳、于冠華二女兒，頂著星二代光環出道的她，近期參加《炸裂吧！女孩》再度受到眾人矚目。于齊薇接受時報周刊CTWANT專訪透露，尚未出道就被封做「校花級美女」，但看酸民的于齊言論後，讓還是國高中的她一度覺得演藝圈非常可怕，「媽媽有時在社群社Po我跟我姊的照片，然後新聞就會有很誇大的標題，說什麼方文琳女兒超美、然後校花什麼的，結果點進去看留言發現很恐怖，我那時候年紀還小，其實不太能承受這些，一開始還滿不適應的」。

于齊薇透露先前因演藝圈工作少，加上自己個性內向，一度考慮要退出演藝圈。（圖／侯世駿攝）

提到先前曾一度想轉行，于齊薇說先前簽約經紀公司後，對方沒帶過新人，加上自己個性不積極，錯失了很多機會，這兩年很多時候都是處於沒工作的狀態，讓她萌生退出演藝圈的念頭，「雖然自己真的很喜歡表演、很喜歡演戲，但仔細想想我已經出社會好幾年了，卻還是沒賺到什麼錢，而身邊同年齡的朋友都已經開始工作、然後也都滿有成就，就開始有一點擔心」。透露那段時間經常會去爸爸在烏來的餐廳打工賺錢，現在只要有空也會去店內幫忙。

現在自己打理演藝事業，于齊薇說媽媽方文琳給自己許多幫助，也會幫看合約。（圖／侯世駿攝）

去年6月跟前經紀公司解約，于齊薇開始自己打理演藝事業，「那時候想說，就再努力到年底看看」，之後她接連收到戲劇《電波少女》與實境秀《炸裂吧！女孩》的演出邀約，「目前有工作合約媽媽會幫我看，這次跟節目簽約也是媽媽一起來簽的」，規劃再給自己跟演藝圈兩年的時間，「再看自己做不做得起來、或是能不能習慣這個環境」。

于齊薇說面對其他23個女生，一開始很擔心自己表現無法到位。（圖／取自于齊薇臉書）

目前單身的她，直言不急著結婚談戀愛：「我在30歲之前都想為自己多打拚一點。」對於自己在節目中的表現，則表示因為個性內向，又不太會交朋友，面對其他23個女生更是擔心自己表現無法到位，「錄前幾集的時候心情不太好，壓力也很大，整個把自己弄到太緊繃了 所以也表現得不好，可是我後來就是有轉念，其實一開始表現不好也不會怎麼樣，到節目的後面我一定會慢慢變好、慢慢變好」。

于齊薇國小一年級時父母離婚，她說當時自己懵懵懂懂搞不清楚狀況，媽媽只是很沉重的跟告知跟姊姊要跟爸爸分開，說完母女三人抱著痛哭，「爸媽都還是會照顧我們，雖然是單親家庭，但還有受到爸媽的疼愛」。

于齊薇透露爸爸于冠華、媽媽方文琳對於參加實境秀都有特別提點，「我媽就是叫我放鬆就好，然後享受過程，不要太在意輸贏；爸爸然後可能比較疼我一點，都會只會對我說好話，覺得我現在很好，就是不要受傷」。

于齊薇透露爸爸于冠華、媽媽方文琳對於女兒參加實境秀，都有特別提醒她要注意安全。（圖／侯世駿攝）

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