2024新北燈會開幕3天，累積參觀人次已達56萬，民政局邀請到三重永安里里長黃麗伃示範如何在燈會擺拍出美美的照片，照片一出引發眾人驚呼「超美」。（新北市民政局提供）

2024新北燈會開幕3天，累積參觀人次已達56萬，除了高達12米龍宮青龍主燈的展演秀吸晴外，表演、踩街遊行、特色燈區及美食市集亦吸引大批民眾。吸晴的是，民政局邀請到三重永安里里長黃麗伃示範如何在燈會擺拍出美美的照片，照片一出引發眾人驚呼「超美」。

新北燈會自16日起點燈，民政局長林耀長指出，雖然點燈的首個假日遇到開學及補班、補課日，但依然不減民眾的參觀熱情，經估計，第1、2天分別有超過8萬、13萬人次參觀。第3天則因假日及天氣回溫放晴，吸引超過35萬人塞滿燈會現場，開幕首3天，累計參觀人次就達到56萬。

民政局此次也邀請三重知名美女永安里里長黃麗伃，與市府同仁一同拍攝系列照片，教大家如何在燈會擺拍出美美的照片，歡迎大家一同賞燈。照片在臉書曝光後網友驚呼「超美」，她也在個人粉絲專頁上表示「今年超漂亮的！一定要去呀」。

據了解，現年30歲的黃麗伃2018年第一次選上里長，現已連任第二屆，去年還曾榮獲特優里長，是最年輕的特優里長，表現優異，深受里民喜愛。

新北市民政局呼籲，此次燈會在新北大都會公園舉辦，鄰近捷運三重站，民政局呼籲民眾，為節省停找車位時間並維持周邊交通順暢，民眾可以搭乘大眾交通運輸前往，參觀時如遇人潮眾多，也請遵循現場工作人員引導，注意安全，在互動燈區賞燈及進入草坪區環境拍照時，請務必愛護燈具，請勿拍打，並留意腳邊燈飾、避免踩踏，共同維護良好的賞燈環境。

民政局提醒民眾，可多利用大眾交通工具前往燈會避免交通堵塞，平日晚間6時至10時也都有每30分鐘一次的主燈展演秀可觀賞，歡迎大家下班也可以過去逛燈會，避開人潮。