分析師表示，日經指數今年迄今已大漲15%左右，若以技術指標來看，已有過熱的徵兆，像是相對強弱RSI指標目前約為76.4，高於70過熱門檻，也顯示市場連續一周都是買超的現象。在有新利多傳出之前，日經應該很難再創歷史新高。

日本晶片族群中，愛德萬測試大跌3.2%，東京威力科創也跌1.6%。媒體有消息傳出，任天堂將把Switch新主機的推出日程延後，因此，這家日本電玩大廠19日股價一度暴跌8.8%，也創自2021年10月以來，單日盤中跌幅最大，最後收跌5.84%。

不過，軟體銀行卻逆勢上漲2.8%，因為先前有媒體報導，軟銀創辦人孫正義正在募資投資人工智慧AI項目，除了自有資金外，來自中東的大金主也會是股東之一。

日本政府19日表示，當地2023年12月核心機械訂單，月增幅度稍微優於預期，不過，若跟2022年同期相比卻還是出現負成長。經濟專家預估，在全球政經情勢不確定之下，未來的數據也不會太好看。