只打上半場的詹姆斯飛身準備扣籃。(路透)

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重新改回東、西區對抗制的NBA全明星賽，19日在溜馬主場登場，東區明星隊靠著利拉德飆進11顆三分球、獨拿39分，傑倫布朗也有36分，哈利伯頓32分，最後以211比186輕取西區明星隊，雙雙打破全明星賽單場得分與總分紀錄，全明星賽MVP則由投進兩記中線三分球的利拉德獲選。

比賽開打沒多久，地主球員哈利伯頓就三分火力全開，接連投進5顆三分球，展現很想在自家主場搶到全明星賽MVP氣勢，不過西區也有柯瑞連進兩顆三分球，打完首節，東區53比47領先，兩隊唯一首節得分上雙的是哈利伯頓15分。

東區次節開始打出17比4，其中利拉德三分火力猛烈，轉眼擴大領先到19分，崔楊還表演把球傳過杜蘭特胯下過人上籃，東區更靠傑倫布朗三分球提前破百，打完上半場，東區續以104比89領先，利拉德半場22分，哈利伯頓18分。

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利拉德、塔圖與哈利伯頓第三節開始各進兩顆三分球，甚至利拉德還站在中線投進超大號三分球，打完前3節，東區160比136領先，看來很有機會打破全明星賽得分紀錄，利拉德投進9顆三分球、包辦33分，西區以亞歷山大23分最高。

來到末節，就等東區何時打破得分紀錄，以及利拉德、哈利伯頓與傑倫布朗的MVP之爭，東區也靠哈利伯頓的三分球，總分突破200，可是利拉德在最後21秒，再次站在中線投進超大號三分球，幾乎宣告可以贏下這次MVP之爭。

西區以灰狼前鋒唐斯50分最高，單場更誇張出手35次，亞歷山大也有31分，杜蘭特18分，柯瑞16分，賽前就預告自己因為腳踝傷勢不會打很久時間的詹姆斯，下半場就都坐板凳看球，最後拿下8分、4助攻與3籃板。