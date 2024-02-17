公鹿球星利拉德（Damian Lillard）去年9月被三方交易從拓荒者賣去公鹿，聯手「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）在東區奮戰。雖然利拉德渴望摘冠，但他對於「冠軍戒指文化」一向反感，他認為不該以總冠軍數量來定義偉大的球星。

利拉德在崔楊（Trae Young）的播客節目說：「這有點困擾我，不只是因為我沒有冠軍戒，我不喜歡有人因此貶低那些偉大球員的成就，他們沒有冠軍，有些是在麥可喬丹（Michael Jordan）時代的球員，他們唯一沒贏的理由就只是打不贏喬丹。後來還有勇士隊，我碰到他們好多次都輸了。但這一切都不該用來剝奪你的努力。」

名人堂球星巴克利（Charles Barkley）就是喬丹時代的受害者之一，他對總冠軍的定義更嚴格，他曾在TNT節目批評抱團摘冠的球星，同時坦承自己是失敗者。

利拉德效力拓荒者長達11個球季，他已經入選歷史75大球星，篤定是未來的名人堂成員。利拉德去年還在拓荒者的時候就告訴美媒HoopsHype說，總冠軍當然是他的首要目標，但他不想讓外界以總冠軍來定義他，當時他舉例的老前輩就是巴克利，「我們大家都知道巴克利是偉大的球員。」