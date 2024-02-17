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Last time Tyronn Lue was fined, he won Games 5,6, and 7 of the 2016 NBA Finals https://t.co/9cRPhak688 — Law Murray ❤️‍🔥 (@LawMurrayTheNU) February 16, 2024

NBA官方17日針對快艇總教練泰隆盧在15日與勇士賽後痛罵裁判言行，祭出3.5萬美元(約台幣110萬)罰款，不過《The Athletic》記者羅莫瑞隨即發推，「上次泰隆盧被聯盟罰款之後，他接連拿下2016年總冠軍賽G5、G6與G7勝利逆轉封王！」當時泰隆盧被罰2.5萬美元。

回顧2016年總冠軍賽G4賽後，當時擔任騎士總教練的泰隆盧，直接在賽後記者會公開批評裁判尺度，特別是「小皇帝」詹姆斯沒有得到足夠的哨音，自然換來聯盟罰款結局，隨後3場總冠軍賽局勢卻完全倒向騎士那邊，也讓騎士逆轉擊退勇士搶下2016年總冠軍。

巧合的是，這次泰隆盧被聯盟罰款的比賽對手仍是勇士，他在15日這場比賽還剩9分36秒不滿普朗里被吹一級惡意犯規，被吹第2次技術犯規驅逐出場，當時快艇還落後勇士9分，接下來快艇打出36比22攻勢扭轉戰局，最終130比125逆轉擊退勇士。

泰隆盧賽後直接跑到球員通道等待球員，更高喊，「裁判現在在哪裡？作弊就是他們所做的一切，主裁判詹姆斯威廉斯在哪裡？我真想踢爛他的嘴巴，他到底在哪裡？這是偉大的勝利！」這種完全侮辱裁判的言詞，根本就是想被罰款，只是本季他有辦法領軍快艇闖進總冠軍賽嗎？