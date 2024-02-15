旅美好手林家正宣布新動向，以自由球員身分與亞歷桑那響尾蛇簽約，且已經於14日向小聯盟春訓Early Camp報到。林家正重返響尾蛇體系，希望能在春訓期間為今年球季的定位與角色努力。

林家正是以2019年選秀會第14輪身分加盟響尾蛇，但去年3月開季前自請離隊轉戰藍鳥，合約結束後投入自由市場，今年春訓前再度加盟響尾蛇。林家正目前並未上過大聯盟，最高層級上到3A，主要待在高階1A與2A。

林家正以守備見長，生涯在小聯盟出賽156場繳出打擊三圍2成06、2成96及2成54數據，另有2轟46分打點OPS為0.550，守備位置為捕手及一壘，去年在藍鳥也有擔任過指定打擊。

確定新動向後，林家正在個人臉書粉絲團表示，「熟悉的環境，新的挑戰。」林家正早在1月底就提前返美，除了維持自主訓練也尋求新的機會，能夠在春訓前就能確定下一步，讓他相當興奮。

林家正說：「很高興在春訓開始前，便能與職業生涯起點的球隊響尾蛇隊重新簽下合約，春訓期間持續為今年球季在球隊中的定位與角色努力。」同時，林家正也將臉書大頭貼換成身穿響尾蛇球衣的大頭照。