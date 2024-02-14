去年打出「回春」表現的統一獅老將陳鏞基，今年他在祈願卡上寫下「Young」，希望自己的心態能保持年輕，更要成為年輕球員的榜樣。

陳鏞基去年一軍出賽86場，262打數敲出88支安打，包含5支全壘打，打擊率3成36，遠優於2022年的2成34成績，季後一度也被認為值得東山再起獎肯定，可惜最後聯盟公告該獎項從缺。

大年初五獅隊舉行開訓典禮，球團特別為他打造隊內東山再起獎，上台領獎時他笑說，這個獎希望只拿1次就好，因為自己更想要的是有穩定表現、不要大起大落，也要繼續幫助陣中年輕球員成長。

陳鏞基新球季願望寫下「Young」，他解釋，就是想一直保持年輕的心，「雖然年紀已經40歲，但在球場上、訓練都要持續保持學習心態，像年輕時一樣，什麼事都要有拼勁。有些年輕球員可能還有些放不開，希望自己的表現能夠讓他們更快融入。」

他認為，場上結果不能由自己控制，但心情可以，希望自己能保持競爭力、活力，督促自己朝這方向去走，「雖然大家都說我們年紀比較大，但這只是年齡上的定義，要怎麼控制心態、態度，是自己可以做到的。」

陳鏞基也希望自己的行動力能成為年輕球員的榜樣，同時也是督促自己繼續保持學習態度，不會因為是老將而有混日子的想法，「打到職棒生涯後期更要好好把握住，回到剛打棒球的心情跟態度。」

至於新球季合約部分，陳鏞基都交給經紀公司處理，自己只想專心在春訓，為新球季做準備，「今年一定是球員約，只是內容還沒完全確定。」他也提到，球團有提出含教練約的想法，但現在細節、職位、幾年後都還不確定。

領隊蘇泰安則表示，目前談約進度約9成，但整體團隊薪資至少還是增加約3％，「鏞基的部分還在確認中，朝複數年合約規劃，也有含教練約的想法，但他更關心身為球員的合約內容。」