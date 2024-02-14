統一獅投手胡智爲確定將在2月20日動刀，進行右手肘清創右手術，上半季將脫離戰線，他正面看待生涯首次重大手術，希望能盡快根治，在下半季就能重回賽場，為球隊做出貢獻。

胡智爲在過年前最後一次牛棚狀況不如預期，經檢查右手肘有發炎情況，有軟骨組織剝離、游移組織的情況，「是可以投，但不穩定，預計20日做清創手術，上半季會脫離戰線。」

少了胡智爲這名先發大將，「餅總」坦言絕對會有影響，但也希望像是林詔恩、潘威倫這幾位可能是6、7號先發的投手能提前做好準備，另外他也點名「新同學」郭俊麟，希望能夠先發、中繼且經驗豐富的他能成為球隊活期。

將面臨生涯第一次重大手術，胡智爲抱持正面心態，「遇到就去面對，這也是我人生第一次重大手術，雖然保護得再好，傷勢還是總有一天會來找你，這是時間早晚問題，也是運動員會面對的事。」

胡智爲指出，右手肘大約是在2022年底開始出現狀況，有骨刺、碎骨、軟骨組織都有，先採取保守治療讓狀況減緩，去年則採取PRP注射治療，因此去年球季安排拉長出賽間隔，他說：「與其這樣反反覆覆，不如就趕快把它弄好，希望能像2022年能穩定出賽。」