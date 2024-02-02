台北大巨蛋商機無限，中職新球季各隊搶「攻蛋」，收費標準出爐，今年加入一軍戰場的台鋼雄鷹領隊劉東洋認為，除了全力經營高雄市場外，經評估後費用在球團可接受範圍，將安排主場在此，盼讓北部球迷也可以看到第6隊全新面貌；而中信兄弟、統一獅同樣也會安排主場在大巨蛋，但因為還有部分場次有撞期，仍在協調中。

台北市政府今天表示，已收到遠雄提送的大巨蛋場地收費標準，除了水電費等費用另計，場租會依賽事項目、等級有所不同，最低以國內棒球賽場租52.5萬元加上10%票房抽成；若屬免費入場活動，則因無票房抽成，場租為105萬元。

中職最有人氣的「黃衫軍」今年主場仍以洲際為大本營，將安排40至50場賽事，另外也會到台東、台北大巨蛋等地，領隊劉志威表示，目前大巨蛋賽程還在協調中，有些場次可能與其他隊重疊，因此最後檔期還在做確認，賽事安排以禮拜五、六、日為主。

由於大巨蛋能遮風擋雨，球團也希望能夠將年度較大的主題日擺在大巨蛋舉行，避免天候因素帶來的延賽損失，而各隊想要「攻蛋」也要評估票房，據了解，有提出想要在大巨蛋當主場的球隊，對手幾乎都挑「黃衫軍」，希望能在大巨蛋帶來最大票房收入。

統一領隊蘇泰安則同樣在等大巨蛋方回覆，「我們所知道的，排的時間點大巨蛋本身已經有一些活動，因此還在確定當中，確定完才會做公告。」他也提到，雖然還未確定大巨蛋主場場數，但台南今年至少會有40幾場，另外也會安排花蓮、嘉義等地。