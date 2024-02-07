統一獅7日進行第2場隊內紅白賽，古林睿煬小試身手先發2局用30球無失分，投出3次三振、1保送，最快球速154公里；「新同學」郭俊麟改披獅袍後首次在比賽中登板，先發2局同樣投30球，被敲3支安打、失1分。

為了準備2月18日至24日到日本高知海外移訓，獅隊今年提前約1週進行春訓，昨天展開首場隊內賽，今天繼續在台南亞太成棒副球場進行第2場紅白賽，7局比賽最終由統一橘隊以6比2擊敗統一白隊。

總教練林岳平表示，這2場隊內賽主要是以接下來要去日本移地訓練的陣容為主，打起來看起來不錯。兩位新秀野手林佳緯、林泓弦都有單場雙安表現，2人各有敲出1支三壘安打，表現獲得教練團肯定。

投手部分依序登板小試身手，古林睿煬今天最快球速來到154公里，「餅總」指出，他在之前Live BP時就有這樣的狀態跟表現，且投球量目前都控制在30球左右，不會擔心他在春訓時就衝太快。

而透過交易從台鋼雄鷹來到獅隊的郭俊麟，教練團將他定位在先發投手，今天先發2局失1分，餅總說：「今天投球表現還不錯，速度快慢交替都有呈現出速差，但球的位置還有點偏高，偏高就容易被打者打掌握、擊出安打。」