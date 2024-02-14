統一獅18日將啟程前往日本高知進行移地訓練，期間也會安排3場交流賽，「新同學」郭俊麟將打頭陣先發，總教練林岳平表示，希望他回到職棒的起點能找回過去的能力，幫助獅隊、補上較弱的投手這一環。

獅隊將在20日對上高知鬥犬隊、21日對韓職韓華鷹隊，23日則是出戰日職西武獅隊，前2戰先發依序由郭俊麟、林子崴登板，對西武之戰則交給古林睿煬，左投林詔恩也會同場伺機登板。

「餅總」希望這次透過日本行，老將能傳承經驗給年輕球員，透過移訓讓主力、年輕選手進行磨合、傳承，也讓年輕選手到國外開開眼界，在陌生的地方表現出最佳的自己。

今年獅隊開季前就確定損失胡智爲1名先發投手，林岳平也特別點名小將林詔恩、老將潘威倫要扮演好第6、7號先發投手的角色，做好準備。

餅總也認為，重責大任可能會落到今年透過交易披上獅袍的郭俊麟，「他經驗好，可以先發也可以投中間，是我們這個狀態中的活棋。」

聽到總教練如此說，郭俊麟謙虛的說：「不管先發投手有什麼狀況，身爲球員就是要把自己做好，任何職位都要能幫助到球隊，因此要好好調整自己，讓總教練、投手負擔減輕。」

郭俊麟也很期待這次的日本行，他覺得既期待又熟悉但又有點意外，「很感謝球隊願意帶著我，任我重返到起點的地方。」

今年郭俊麟在祈願卡上畫上笑臉符號，他說：「之前在富邦也有寫目標，但都沒有達到，今年就改變以團隊為主，也因為去年在場上自信、正面能量比較少，希望今年能用正向去迎接每場比賽，這樣落差也不會太大。」