聯盟近年得分爆量的現象已經是老生常談，不過本季又到了更離譜的程度，今年1月出現東契奇（Luka Doncic）73分、戴文布克（Devin Booker）62分、恩比德（Joel Embiid）70分、唐斯（Karl-Anthony Towns）62分都出現在同一周的情況。以前單場60分的表現可能讓人談論好幾日，現在1天可能就有兩人60分，而且有人獨得60分還輸球的情況愈來愈多。

事實上聯盟早年的時候也是如此，1960年代，張伯倫（Wilt Chamberlain）曾經單季平均50.4分，他效力的費城勇士隊場均125分，平均回合數達到131，超過本季金州勇士的119分、99.3回合數。現在聯盟得分爆炸，或許只是走出了1990年代到千禧年前後的得分低谷，那個年代半場單打是很重要的取分方式，大幅拖慢攻防節奏。

如今的球員體能更勁爆，動作靈敏的長人已經不是稀有動物，三分球盛行之後，射手也不再像上個時代那麼少，大家的射程愈來愈遠，快攻也跑得飛快。馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）評論過：「這麼多人會投三分球，讓防守變得非常困難，出手又多又快，分數肯定會增加。即使還能打半場防守，但是在快攻時球員分散投籃，射程又遠，防守難度更大。」

聯盟的規則愈來愈傾向於保護持球者，造成防守難度加大，對於切入和遠投皆是如此。最強的射手柯瑞（Stephen Curry）生涯每場只罰4.4球，除了是巧妙運用掩護和控球能力製造空檔，另一個原因是他射程超遠，對手也不願冒險犯規變成4分球。

美媒CBS指出，如果說是得分變輕鬆了，似乎也不尊重這些超級球星，因為不好好練投的球員還是得不了太多分。球迷喜歡看飆分，然而還有邊際效益遞減的問題，而且得分爆炸以來，40分似乎不再稀罕，球星狂轟60分的紀錄也難以和早年獲得同等的重視，長久下去對聯盟未必是好事。