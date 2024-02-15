面對國會三黨不過半，準總統賴清德日前喊「內閣人選將採民主大聯盟形式，不一定只用民進黨籍。」多位綠委也表示，閣揆和部長在理想和理念推行上，是否是民進黨籍未必是必要條件。也有綠委表示，閣揆還是要用黨內人士，但副閣揆或內閣成員就不一定。藍營新科立委李彥秀指出，核能政策、經貿ECFA、獨立機關、黑金弊案、部門組織等關鍵理念有所差異，賴清德想要走出少數政府的困境，關鍵不在黨籍而是心態。

「全民政府？民主大聯盟？關鍵不在黨籍而是心態與政策！」李彥秀15日在臉書發文表示，顯然民主大聯盟仍停留在選舉口號，既使是民進黨內部，對於權力安排配置也意見不一。當民進黨與在野黨政策看法不一時，究竟是執行民進黨黨意？還是尊重國會多數民意？是真心與在野溝通？還是用國家機器污衊在野陣營？關鍵不是美麗的詞藻或閣揆與閣員的黨籍，而是民進黨與賴清德的心態與政策。

李彥秀提到，2000年台灣首次政黨輪替，陳水扁民意支持率飆升至7成9，獲得廣大藍綠及中間選民支持。但面對朝小野大的政治僵局，陳水扁拒絕仿效法國「換軌制」，提名國會多數組閣；用「全民政府」的口號，執意提名唐飛擔任行政院長。結果結果短短136天，唐飛黯然下台，全民政府宣告失敗。520就職後不久，陳水扁便提出停建核四的主張，但在公開談話中，陳水扁表示仍要徵詢各方意見，更拋出意拜訪當時國民黨主席連戰請益。結果扁連會剛剛結束，行政院就立刻宣布停建核四，大玩兩面手法，「直接在連戰背後捅一刀」。也讓朝野原本就薄弱的互信基礎完全破產。

李彥秀質疑，25年後，一樣朝小野大，賴清德的聲望與支持度更遠不及當年的陳水扁。如果仍然用「我已經當總統了，算我好運，不然你是要怎樣？」的態度面對民意監督，如果仍然企圖用司法與利益威嚇在野陣營，恐怕「民主大聯盟」仍舊只是停留在政治語言。

「民主大聯盟的美麗詞藻，終究要回歸政治現實，關鍵仍然五大關鍵理念與政策的差異！」李彥秀指出：

一、能源政策：在野黨提出核三、核四延役與修法，賴清德是否願意順應民意，順勢化解台灣缺電危機，通盤檢討蔡英文政府的能源政策與配比？

二、經貿佈局：民進黨全球經貿佈局為何？如何提升產業競爭力與轉型升級？兩岸經貿與ECFA的態度為何？面對中共的壓力，賴清德要當冷冽的北風？還是溫暖的太陽？

三、獨立機關：完全執政八年，民進黨將獨立機關作為政治鬥爭工具，將政治黑手伸入人事提名，賴清德未來在考監兩院、大法官、中選會、NCC委員的提名上，是否尊重專業與國會的實質審查？

四、黑金弊案：包含詐騙、黑金、光電以及地方建設等諸多重大弊案，賴清德政府是否能有改革查弊，甚至是動搖黨本的決心，給全民一個交代？

五、組織功能：新政府是否能用全新的思維，重新檢討包括像數位發展部以及NCC的組織與功能？

李彥秀直言，蔡英文完全執政最大的失敗，就是「口號太多，作為太少，傲慢太多，謙卑太少，政治太多，專業太少」。全民政府也好，民主大聯盟也罷，賴清德想要走出少數政府的困境，關鍵不在黨籍而是心態與政策！