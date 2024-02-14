知名的新北三重先嗇宮9日除夕抽出國運籤，是第16首的下下籤，造成熱議。台南南鯤鯓代天府10日初一也抽國運籤，廟方雖解為「中上籤」，但因詩文看起來不妙，仍引發網友疑慮。媒體人張禹宣14日在《大新聞大爆卦》表示，他去三清宮幫賴清德抽了一支籤，籤詩提到「誰道機關難料處，到頭獨立轉傷神」，意指韓信功高震主，很快就完蛋了。賴清德也是，不要機關算盡，做太多的事情搞獨立，都只會暗自傷神而已。

「有趣的是，我剛好也跑去三清宮，我自己跑去直播，反正想說走春直播，我也是好玩，求一支籤。」張禹宣14日在《大新聞大爆卦》節目提到，求籤的當下你要問事，工作什麼的，生辰八字、年齡、家住哪、叫什麼名，「結果那時候我忘了問了，腦袋一片放空，結果一看，怎麼問出來跟這個台南的代天府也差不多？跟大甲的也有點像，跟先嗇宮的也有點像。」

張禹宣指出，誰道機關難料處，意思是韓信功勞不久，「這是我求到的籤啦，就是韓信功高震主，30幾歲就因為這樣子殞命了嘛，代表說你上來沒多久就GG（完蛋）了嘛，就下課了嘛！這跟賴清德的寫照不是也很像嗎？但那時候抽籤的時候我腦袋放空，所以到底幫誰抽我也不知道。」

「但你看下一句：到頭獨立轉傷神。哇，這太好笑了！」張禹宣直言，「而且，誰道機關難料處，就是機關算盡、害了卿卿的性命嘛！之於賴清德而言，你現在去做太多的事情，獨立？只會暗自傷神而已！」