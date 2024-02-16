《The Athletic》記者布哈16日爆料，湖人今年夏天將會針對老鷹後衛崔楊、騎士後衛米契爾或獨行俠後衛厄文展開追求，其中以崔楊成為湖人頭號補強目標，因為本季場均26.7分、10.9助攻的崔楊，其個人進攻與組織能力都得到湖人高層充分認可，也相信他能在詹姆斯退役或轉隊後，續跟安東尼戴維斯帶領湖人前進。

布哈表示，這是詹姆斯與湖人的未來首度出現不確定性，就算他的王牌經紀人瑞奇保羅不只一次放話詹皇將會續留湖人，詹皇卻隨時可能跳脫合約成為自由球員，首要因素就是他的大兒子布朗尼今年選秀情況，然後就是看湖人能否持續保持穩定的競爭力。

湖人在今年交易截止日毫無動作，布哈強調，關鍵在於湖人假如在今年交易截止日提出交易，他們的籌碼只有1個首輪選秀權，但到了今年選秀會上再提交易，他們就會變成擁有3個首輪選秀權與4個首輪交換權可以操作，這些籌碼足夠幫助他們追逐崔楊、米契爾或厄文。

不過湖人想要追求米契爾，取決於騎士的本季狀況，因為最近謠傳米契爾不想續留騎士，騎士可能提前把他交易走人，出身紐約的米契爾，很可能加盟尼克或籃網；至於早就跟湖人傳過不少次交易謠言的厄文，能否離隊關鍵仍在獨行俠今年季後賽能走得多遠。