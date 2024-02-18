雖然春節連假已經結束，學校也已經開學，但基隆市七堵區的「2024七堵煙火嘉年華」活動，仍在18日正式登場，主辦單位安排了市集、親子同樂、演唱會及高空煙火秀等活動，為基隆農曆春節畫下最完美的句點。

七堵區公所表示，今年的「2024七堵煙火嘉年華」活動在七堵區崇孝街的公車停車場舉行，除從下午2時起，就有大型的市集嘉年華，提供特色伴手禮、文創商品、最吸睛的胖卡餐車外，也在永安公園安排了「親子同樂世界」。傍晚5時30分，主辦單位也安排了「金曲歡樂之夜」，邀請藝人現場演出，為晚間的高空煙火秀活動暖身。

最後的重頭戲將在晚間9時30分登場，「閃耀天際 七堵最美」高空煙火秀，將會在現場施放。民眾可以在會場觀賞區或在七賢橋上欣賞璀璨、絢麗的「高空煙火秀」，希望大家一起享受現場歡樂的氛圍。

七堵區公所表示，以前七堵有在基隆河兩岸施放煙火的慣例，由右岸的八德里向左岸富民里的民眾互放煙火，感覺像是兩岸對戰的光景，逐漸轉變為七堵地區重要文化饗宴。

市府為了擴大煙火節系列活動，2016年移師至七賢橋附近永安綜合公園及周邊廊帶舉辦，並於七賢橋對面俊德吊橋旁基隆河水防道路施放煙火，以提供民眾最佳煙火觀賞視野。