中共央媒《人民日報》用戶端17日報導，大陸春節假期結束，來自2024年綜合運輸春運工作專班資料顯示，2月10日-17日（農曆正月初一至初八），全社會跨區域人員流動量預計累計23.11億人次。

其中，鐵路客運量預計累計9959萬人次；公路人員流動量預計累計21.84億人次，其中高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量預計累計19.98億人次，公路營業性客運量預計累計1.86億人次；水路客運量預計累計940萬人次；民航客運量預計累計1804萬人次。

2月16日（春運第22天，農曆正月初七），全社會跨區域人員流動量3億0846萬人次，環比下降2.2％，比2023年同期增長34.00％，比2019年同期增長34.06％。

鐵路客運量1528.8萬人次，環比增長0.9％，比2023年同期增長25.1％，比2019年同期增長19.9％。

公路人員流動量（包括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量、公路營業性客運量）28961萬人次，環比下降2.3％，比2023年同期增長34.4％，比2019年同期增長35.8％。其中，高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量2億5864萬人次，環比下降3.9％，比2023年同期增長35.9％，比2019年同期增長69.7％；公路營業性客運量3097萬人次，環比增長12.6％，比2023年同期增長23.3％，比2019年同期下降49.1％。

水路客運量121.6萬人次，環比下降7.9％，比2023年同期增長32.5％，比2019年同期下降42.8％。民航客運量234.9萬人次，環比下降0.7％，比2023年同期增長42.2％，比2019年同期增長16.5％。