網紅晚安小雞日前稱他在柬埔寨西港電信詐騙「凱博園區」遭到圍毆，遭到當地警方指控自導自演，隨後更將他與網紅阿鬧上銬逮捕。同樣身為網紅的草爺，今（15日）被問到對於此事的反應，直指看不懂這種行為，怒批：「是在幹什麼？為了流量造假，真的是不太妥！」

身為四個小孩的爸爸，草爺也說，自己的初衷是「不要教壞小朋友」。自己是從不會跟從時事、當下話題流行，去做跟風行為。多年來都堅持走自己的路，隨著知名度開始有了，更加要有道德標準，為了要做小朋友的榜樣，很多的影片題材，盡可能避免出現，不要影響社會道德偏差。希望能透過影片，散播歡樂、散播愛，一邊做自己快樂的事，也能感染別人，傳遞正能量，而不是博取流量，不擇手段，應該要讓「道德」成為一種榜樣。

被問到如果網紅小雞造假，草爺感嘆表示，「當大家都是真心關心你，卻換來是一場騙局」。對於該網紅，後續需面對的法律責任，草爺也說，活該、咎由自取，用這種方式呈現，自己以為大家只是在看你演戲，卻造成社會動盪不安、浪費資源，影響他國在國際上觀感不好，也讓台灣在國際上的好感印象變差，真的沒有必要，為了流量做出這樣的行為。