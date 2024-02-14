晚安小雞遭柬埔寨警方拘留！ 有損當地形象將「提告誹謗」 @ChinaTimes

台灣直播主「晚安小雞」獨自前往柬埔寨「凱博園區」直播，不過疑似被發現後遭毒打，還一度失去聯繫，如今卻傳出疑似自導自演，引發各界熱議，對此，網紅陳沂發文嘲諷：「是在羞辱台灣人的智商嗎」。

直播主「晚安小雞」一度傳出失聯，不過開直播表示逃出來時，被揪出諸多疑點，四叉貓就提出質疑：「全身3～4千美金都被搶走了，但攝影器材還在身上可以直播，這種網紅都有幾十萬人相信？」接著對比「晚安小雞」脫困的直播畫面和街景地圖，發現他只是在馬路邊開直播，旁邊還是整排海灘渡假飯店，直呼：「感覺是個蠻安全的地方」。

對於「晚安小雞」被揪出疑自導自演，網紅陳沂發文嘲諷：「用這麼爛的手法自導自演，是在羞辱台灣人的智商嗎，我最看不起就是消費悲劇」，指出無論政府或民間，都在努力救援被騙到柬埔寨的人，沒想到他卻拿來消費創造流量，甚至用最粗糙手法呈現，忍不住狂酸：「你知道你為什麼一直不紅嗎？就是因為連作假都不認真，腦不好才淪落到要去消費悲劇」，接著強調：「柬埔寨警察，應該可以好好讓你體驗什麼叫假戲真做」。

對此，網友紛紛留言：「我是覺得劇本蠻創新的啦，符合時事，就是手法太粗糙了」、「每次直播必出事，真是佩服」、「做假也就算了，還鬧成國際之恥，重點是裝睡的人叫不醒，還不只一個」。