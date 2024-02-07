網紅陳沂日前驚曝在台北街頭遭一男子突襲，嫌犯黃男堅稱認錯人，但陳沂表示自己是從家門口出來後遇見黃男，對方確認過她身分後才出手。到底嫌犯如何知道陳沂家地址？PTT八卦版網友猜，合理懷疑主嫌曾和陳沂打過官司，因為判決書有揭露住址，兇嫌才知道陳沂家住在哪裡。

陳沂曾在網上砲轟不少名人，例如羅志祥、吳宗憲、鄭家純等人也曾被她點名，陳沂傳出在家門口被黃男盯上狂揍，PTT八卦版有網友問：「陳沂家地址到底怎麼被知道的？」並表示：「一般常常跟人告來告去的，被告時家中地址會顯示在對方的判決書上，是否因為這原因，陳沂家中地址被發現了？還是又有政府機關的不法份子與8+9合作，洩露了個資？租房的優點這時就顯現出來了..」。

該網友更表示，為了安全著想，奉勸陳沂要考慮搬家，其他網友則回：「告來告去被知道啊，所以有告的嫌疑最大」、「法院判決書？」、「惹到大咖的，要不然她不會請立委幫忙」、「你我的個資早就外洩了，只有普通人不知道」、「合理懷疑是打過官司的啦，因為法院會幫你查地址」。

而對於黃男堅稱是認錯人，昨陳沂在記者會上表示絕無可能，她看家中管理室的監視器，當天上午就有一台黑色車輛頻在附近出沒，其中駕駛灰衣男稱自己在車上睡著，才沒發現朋友下車打人，因此急忙跑來幫忙勸架，但陳沂懷疑兩人根本是共犯，真相有待檢警釐清。

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