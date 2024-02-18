農曆新年，正是全家團聚的重要時刻。大陸一名彭姓女子日前前往舅舅家拜年，將近80平方公尺（約24平）的屋內，卻共計多達20人同時睡在裡面。對此，彭女發自內心地感歎：「這種家人過年在一起的感覺很溫暖。」

4人睡在一張榻榻米上。（圖／翻攝自極目新聞）

有親戚以沙發為床，又或一旁打地鋪。（圖／翻攝自極目新聞）

從彭女於網路張貼的畫面可見，有4人睡在房間的一張榻榻米上，另一間房則再容納3人；踏出房門，還能發現偌大的客廳裡，有親戚以沙發為床，又或一旁打地鋪，甚至連狹小的廚房，也可見一名體型較胖的男子，躺在椅子拼湊的「小床」上滑手機。

該畫面廣泛流傳後，許多網友紛紛留言表示，這就是小時候過年的樣子，相當熱鬧。不過也有網友認為，屋子容納太多人實在不方便，例如，早上盥洗是一大難題，倒不如尋找附近的旅館住，說不定更加方便。

對此，彭女表示，這則影片是大年初四，於吉林省長春市的舅舅家所拍攝。當時，她與許多親戚一起到舅舅家拜年，原本計劃下午就開車返回，不過舅舅卻極力挽留大夥大家留下過夜，最終的當晚，將近20人擠在同一間屋子的場面因此誕生。

針對部分網友的不解，彭女則認為，親戚起床的時間都不一樣，因此能各自錯開使用洗手間。另外，彭女也強調，部分親戚其實在長春都有房子，並非無處可住，「只是大家喜歡這種氛圍。」

「大家閒聊到半夜，這種家人過年在一起的感覺很溫暖，和小時候一樣。」彭女進一步表示，今年是舅舅和舅媽第一年搬進城裡的樓房，他們過去都住在農村，每逢春節，幾十口人都是這樣住在一起，此次拜年20人同時住在一起，她反倒覺得很溫暖。