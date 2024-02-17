「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）去年與經紀人林有慧（Summer）登記結婚，今年是他升格人夫的首個農曆春節，把時間留給陪伴愛妻、家人。老蕭在大年初七16日開工，受邀赴新加坡「聖淘沙名勝世界」連2天熱力開唱，加碼演唱新歌〈白夜〉、〈在無名指有你的名字〉，新歌〈我帶著我的皮囊〉更是首度公開演出，老蕭也與現場觀眾約定，希望很快跟大家在新加坡演唱會見面，引起陣陣尖叫。

老蕭在社群曬出許多於新加坡開唱帥照，開心說：「新年開工大吉。」Summer則曬出老蕭在飯店裡認真練琴的背影，並大讚老蕭出道17年來除了唱歌，還參與了好多任務，也從一個不擅言辭的歌手到獨挑金曲獎的主持人，她甜蜜表示，「一進到酒店，看到房間裡琴和吉他都安置好，蕭老闆這次的工作是老本行，是來唱歌的，不論世界如何變化，看著他對音樂的愛堅定不變，感覺踏實、感覺驕傲。」老蕭隨即留言：「可以看的出這人肯定很帥。」Summer也笑回，老蕭覺得自己很帥這件事也不曾變過。

老蕭這回在新加坡的舞台上深情自彈自唱〈白夜〉，還揹上吉他帶來一連串帥氣的演出。每次到新加坡總是最期待美食的老蕭，這次也不例外，一下飛機就開吃，包括各種海鮮、綠蛋糕、印度甩餅等，老蕭看到桌上滿滿的佳餚，熱情說：「真的太喜歡新加坡了，希望可以常常來工作，就可以常常吃到這麼多美食。」

老蕭人氣火紅，手上工作行程已經排到2025，新的一年除了繼續以精彩的演出及音樂作品獻給大家，同時也宣告將會開始投入演出原創音樂劇《胭脂扣》，至於歌迷敲碗多時的巡迴演唱會？老蕭興奮表示，今年一定會推出全新的巡迴演唱會，請大家拭目以待。

老蕭、Summer享受過年假期，Summer也透露，今年的除夕一如往常，唯一不同的是她身為人妻的第一個除夕，也是第一次不是因為工作緣故除夕沒有回家陪父母，不過當天仍不顧習俗先回家看奶奶、父母等，還奉上紅包後才趕著回老蕭家，春節放假期間，他們與向華強、向太等好友見面相聚，「雖然短暫，看到大大小小都好，感覺踏實又美好。」