《華麗計程車行》演員陣容李李仁（左起）、孫綻、童毅軍、林嘉俐、黃舒湄。（粘耿豪攝）

李李仁今（16日）出席LINE TV、華視《華麗計程車行》開播記者會，戲中飾演計程車司機的他，透露大約20年前，在他準備出道、於唱片公司受訓時，曾在半夜開計程車謀生近半年的時間。

李李仁說，當時因為還在培訓階段，所以不會有收入，他為了養活自己跟貼補家用，都趁夜晚去開計程車，「晚班時間很彈性，一晚能賺1500到2000塊，其實平常扣一扣最少最少都會有1000塊」。

他說，最怕遇到喝醉酒的乘客，「我很怕他們吐在車上，那很難洗、味道會很重」，他笑說有時看到3位以上的男客人就會選擇性不接，就怕遇上剛結束喝酒聚會的人，「3個男生坐進來很恐怖耶。」

李李仁與孫綻在戲中飾演沒有血緣關係的兄弟，戲外也因為3個月的拍攝相處，感情變得更加緊密，兩人都很滿意這次的角色，孫綻更讚每場戲演起來都十分過癮，「我在家是老大，沒有哥哥姊姊，在戲裡很開心可以詮釋調皮、叛逆，我從以前就被要求要乖乖聽話，這次在戲中很反骨，但李仁哥、嘉俐姐依然用充滿關心的眼神看著我，讓我很享受當弟弟的感覺」，李李仁也附和他說，這就是家庭的溫暖。

《華麗計程車行》全劇於嘉義取景，透過計程車行「董仔」郭子乾、「董娘」楊麗音與兩個兒子「陳柏文」曹佑寧、「陳柏翰」黃冠智一家人的故事，和運將們共同交織而成的人生際遇，勾勒出在大時代的變動下，小人物如何在逆境中，以樂天知命、頑強又柔韌的態度，面對人生的選擇，成就平凡又特別的人生。