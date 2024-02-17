基隆市消防局17日上午8時許獲報前往麥金路一處民宅救援，因屋主鄰居和友人多日未見其出門，打電話也沒有接，擔心發生意外通報。消防人員進屋後卻發現父子兩人均躺在房間內，明顯死亡多時而未送醫，已報請檢方相驗調查。

基隆市消防局於今日上午8時許接獲報案，通報者表示，鄰居多天未見出門、友人電話亦未接，擔心發生不測，請消防局救援。消防局當下出動多輛消防車、救護車趕至麥金路一處舊公寓搶救，但進入後發現屋內一處房間內床上躺著2人，衣著完整且無打鬥痕跡，已明顯死亡多時故未送醫。

基隆市警局第四分局鎖現場並調查，得知死者為男屋主和父親兩人，現場門窗緊閉，沒有外力侵入跡證，並找到一封遺書，疑似是兒子交代後事，但仍有待後續調查。

三民里長簡義雄接獲通知趕至現場協助家屬處理後事，簡表示，目前已由警方處理中，他全力協助家屬處理後續。

死者的鄰居及友人表示，平時都是屋主在照顧年邁父親，十分孝順，而朋友說本來有要找屋主，但多日連絡不到人很擔心，沒想到竟發生意外，相當不捨。

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