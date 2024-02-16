基隆市消防局長向永財16日遭媒體爆料疑有婚外情，並刊出多張和一名女子貼臉親吻等親密合照。對此向永財回應，兩人是普通朋友關係，也不是什麼小三，而他的電腦照片資料遭人竊取外流，已經報案。（徐佑昇攝）

基隆市消防局長向永財16日遭媒體爆料疑有婚外情，並刊出多張和一名女子貼臉親吻等親密動作的合照。對此向永財回應，兩人是普通朋友關係，也不是什麼小三，而他的電腦照片資料遭人竊取外流，已經報案。基隆市長謝國樑表示，每個人的道德操守和工作狀態一定還是要穩定，有收到相關訊息，會請當事人說明清楚。

基隆市消防局長向永財遭爆婚外情，匿名爆料者提供多張向永財與一名女子的親密照片。（圖翻攝周刊王／讀者提供）

向永財遭媒體爆料有小三，並貼出多張與一名女子的親密合照，記者今日詢問向永財與該女關係，向永財回應，該女是社團協會的人，她是普通的朋友，也不是什麼小三。

基隆市消防局長向永財遭爆婚外情，匿名爆料者提供多張向永財與一名女子的親密照片。（圖翻攝周刊王／讀者提供）

向永財強調，這已經是6、7年的事，已經過去，而他的電腦資料私下被竊取，屬於妨害秘密罪，並指控「是小人搞的」，他也請媒體幫忙查證，到底是誰竊取他的照片資料，並已報案，他今天上午也請教檢察官這件事情。

謝國樑則回應，每個人的道德操守和工作狀態一定還是要穩定，有收到相關訊息，會請當事人說明清楚，給他一個機會。

民進黨議員張顥瀚表示，向永財當初就任時，曾說要整肅基層環境，但先要把品德整肅好，並要求謝市府應盡快請政風單位徹查清楚，讓消防基層人員能夠安心。

至於爆料者部分，媒體指稱疑似與小三有金錢糾紛，爆料者指出，該女打著情夫的招牌到處借錢，向永財說要幫忙處理，但拿不出錢來。

向永財在1981年擔任消防員，曾任消防分隊長、科長和大隊長職務，去年4月升任局長時，曾遭議員質疑專業問題，因其未受過薦升簡任官訓練。當時謝國樑回應，向永財從消防隊員做到消防局長，在消防體系歷練42年，專業能力可讓大家放心。